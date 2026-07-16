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Авиаудар по Запорожью: количество погибших возросло до трех, среди раненых - ребенок

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

В результате авиаудара российских войск по Запорожью 16 июля погибло три человека. Среди двух раненых есть ребенок, повреждены жилые дома.

Авиаудар по Запорожью: количество погибших возросло до трех, среди раненых - ребенок

В Запорожье количество жертв в результате российской атаки возросло до трех, среди раненых есть ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Днем 16 июля войска рф нанесли авиаудары по областному центру.

Предварительно, три человека погибли, еще двое, из них один ребенок, ранены. Им оказывается вся необходимая помощь. Количество пострадавших уточняется. 

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 гражданам, из них - 4 ребенка.

В результате ударов по одной локации поврежден двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием. Взрывной волной повреждены соседние здания. По другим – произошли пожары на открытых территориях.

На месте происшествия работают все экстренные службы города.

Оккупанты тремя КАБами атаковали Запорожье: двое погибших, один человек под завалами16.07.26, 17:37 • 2054 просмотра

Антонина Туманова

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