Оккупанты тремя КАБами атаковали Запорожье: двое погибших, один человек под завалами
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Два человека погибли, еще один, вероятно, находится под завалами.
РФ атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами, два человека погибли, еще один — предположительно, под завалами. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Запорожской ОВА, россияне тремя КАБами атаковали областной центр. Разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.
Два человека погибли, еще один, предположительно, под завалами, есть разрушения и пожары — таковы последствия вражеской атаки на Запорожье
В Запорожье усиливают оповещение о тревогах, в частности при угрозе КАБов16.07.26, 06:33 • 16601 просмотр