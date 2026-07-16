В Запорожье усиливают оповещение о тревогах, в частности при угрозе КАБов
Киев • УНН
В Запорожье расширяют возможности приложения "Воздушная тревога" и внедряют технологию Cell Broadcast. Сигнал при угрозе КАБов будет звучать пять минут вместо трех.
В Запорожье усиливают систему оповещения о воздушных тревогах, в частности при угрозе применения управляемых авиабомб. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, расширяются возможности приложения "Воздушная тревога": так, в сообщениях будет указываться не только факт объявления тревоги, но и тип воздушной угрозы.
Внедряем технологию Cell Broadcast. Сообщение будет автоматически появляться поверх всех программ или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом. Система работает в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell и не требует установки дополнительных приложений или подключения к интернету
Он уточнил, что также усиливаются оповещения при угрозе применения КАБов - сигнал с уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо примерно трех при обычной воздушной тревоге.
Федоров также рассказал, что к дополнительному оповещению подключат патрульную полицию.
"Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам города и сообщать об угрозе применения КАБов", - анонсировал руководитель Запорожской ОВА.
Напомним
В Сумах внедрили дополнительное оповещение об угрозе управляемых авиабомб. При опасности через громкоговорители будет звучать сообщение "Внимание! КАБы на город. Все в укрытие!".
Для минуты молчания утром разрешили включать системы оповещения22.05.26, 10:09 • 3871 просмотр