Для минуты молчания утром разрешили включать системы оповещения
Киев • УНН
Системы оповещения ежедневно в 09:00 будут объявлять минуту молчания. Также их будут использовать во время ежегодной акции «Зажги свечу» в ноябре.
Правительство разрешило использовать системы оповещения для объявления ежедневной минуты молчания, сообщила в пятницу Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.
Правительство разрешило использование систем оповещения для объявлений о почтении памяти. Отныне их будут использовать ежедневно в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания
По ее словам, также их разрешили использовать для минуты молчания во время всеукраинской акции "Зажги свечу", которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов.
"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания — важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским лицам", - подчеркнула Свириденко.
Рада поддержала разрешение использовать систему оповещения для минуты молчания в 9 утра16.12.25, 14:49 • 5782 просмотра