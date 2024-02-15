Авдеевка рискует попасть под контроль россии - Белый дом

Украинский прифронтовой город Авдеевка находится под угрозой захвата российскими войсками. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби и призвал Палату представителей США передать жизненно важную военную помощь Киеву, передает УНН.

"К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, россияне продолжают давить на украинские позиции ежедневно. Авдеевка рискует попасть под контроль россии", - сказал Кирби.

Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post