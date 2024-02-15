Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії - Білий дім

Українське прифронтове місто Авдіївка знаходиться під загрозою захоплення російськими військами. Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі і закликав Палату представників США передати життєво важливу військову допомогу Києву, передає УНН.

"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична, росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії", - сказав Кірбі.

Українські війська починають частковий відступ з Авдіївки - Washington Post