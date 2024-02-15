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Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії - Білий дім

Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії - Білий дім

Київ • УНН

 • 26901 перегляди

США попередили, що прифронтове українське місто Авдіївка знаходиться під високим ризиком захоплення російськими військами на основі повідомлень українців про критичну ситуацію та щоденний тиск з боку росіян на їхні позиції.

Українське прифронтове місто Авдіївка знаходиться під загрозою захоплення російськими військами. Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі і закликав Палату представників США передати життєво важливу військову допомогу Києву, передає УНН.

"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична, росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка ризикує потрапити під контроль росії", - сказав Кірбі.

Українські війська починають частковий відступ з Авдіївки - Washington Post15.02.24, 21:02 • 119459 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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