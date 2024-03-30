Аварийные отключения везде отменили, в Харькове до сих пор ограничения, из-за ночной атаки рф были перебои в Одесской области - Минэнерго

В Украине отменены графики аварийных отключений электроэнергии в шести областях, почасовые ограничения применяются только в Харьковской области. Из-за вражеской атаки дронов ночью аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций в Одесской области, но уже все восстановлено. Дефицита электроэнергии не предвидится. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация, потребление и передача

"Вчера до конца суток были отменены графики аварийных отключений во всех областях, где были применены ограничения во время вечернего максимума нагрузки", - указали в ведомстве.

Сообщается, что аварийные отключения отменены, в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской областях.

Причиной, как напомнили были сетевые ограничения и недостаточность локальной генерации из-за повреждения электростанций.

По состоянию на утро графики аварийных отключений не применяются. Почасовые отключения действуют только в Харьковской области для 120 тысяч абонентов. Причина - значительные повреждения оборудования НЭК "Укрэнерго" и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии - сообщили в Минэнерго.

По сообщению, почасовые сетевые ограничения для 120 тысяч абонентов действуют в Харькове.

Также сообщается, что вчера на запрос Польши в энергосистему Украины поставлялась электроэнергия с 12:00 до 15:00. В краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС. "Сейчас дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема работает сбалансировано", - отметили в министерстве.

Последствия обстрелов

"В результате атаки БПЛА ночью аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций в Одесской области, в результате краткосрочно обесточивалось около 70 тысяч потребителей. Всех запитано", - сообщили в Минэнерго.

Состояние сетей

В Днепропетровской области, как указано, отключались высоковольтные линии, при этом без электроснабжения оставались бытовые потребители, промышленность, железная дорога - зафиксированы сбои в движении поездов. В течение получаса все потребители были запитаны.

Вечером обесточивалась воздушная линия в Сумской области, отключались бытовые потребители и промышленность. Все потребители запитаны.

В Кировоградской области отключалась высоковольтная воздушная линия, обесточилась железная дорога (сбоев движения поездов не было) и бытовые потребители. Всех запитали.

Все потребители, которые были обесточены из-за непогоды, - со светом, добавили в министерстве.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.