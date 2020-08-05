Аваков с матерью нацгвардейца Маркива обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда. Об этом в своем Twitter написал Аваков, передает УНН.
"Встретился с мамой заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук. Вместе с группой адвокатов обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда и необходимые в этом направлении шаги стороны защиты. Маркив будет свободен! Украина не оставит нашего солдата", - отметил Аваков.
Напомним, первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова провела встречу с послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия. Во время встречи дипломат подняла вопрос возвращения в Украину нацгвардийця Виталия Маркива, заключенного в Италии.
Как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.
До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.