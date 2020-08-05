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Аваков з матір’ю нацгвардійця Марківа обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа – Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду. Про це у своєму Twitter написав Аваков, передає УНН.

“Зустрівся з мамою ув‘язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук. Разом з групою адвокатів обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду і необхідні в цьому напрямі кроки сторони захисту. Марків буде вільний! Україна не залишить нашого солдата”, — зазначив він.

Нагадаємо, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова провела зустріч з послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа. Під час зустрічі дипломат підняла питання повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

Як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке. 

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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