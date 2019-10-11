Дело Маркива: суд присяжных опубликовал мотивационную часть приговора
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен к 24 годам заключения. Об этом в Facebook сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, который следит за ходом процесса, передает УНН.
"Как сообщили журналистке "Радио Свобода" Nataliya Kudryk в суде Павии, вчера была опубликована мотивационная часть приговора по делу Виталия Маркива. Мотивы изложены на 167 страницах. Адвокаты Виталия и гражданского ответчика - государства Украина имеют возможность ознакомиться с этим документом. Со вчерашнего дня защита имеет 45 дней на подачу апелляции", - написал Городецкий.
Как сообщал УНН, итальянский прокурор требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.
Напомним, два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.
Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.
Добавим, марш защитника Украины Маркива собирают под МИД 14 октября.