Марш захисника України Марківа збирають під МЗС 14 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Марш захисника України Віталія Марківа запланували провести у Києві 14 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані організаторів.
"14 жовтня об 11:00 приходь на Михайлівську площу на марш за нашого захисника! Наша вимога – справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік", - повідомили організатори.
Віталій Марків, як зазначається, - член Самооборони Майдану під час Революції Гідності, заступник командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення НГУ ім. Кульчицького, який брав участь у боях під Слов’янськом весною 2014 року. Наразі його обвинувачують у загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська. 12 липня 2019 року італійський суд засудив українського воїна до 24 років ув'язнення.
"На День Захисника України ми вийдемо, щоб запитати у Міністерства закордонних справ України стан “справи Марківа” та вимагати активізації процесу його звільнення, після чого пройдемо колоною до посольства Італії у Києві з вимогою справедливого суду для Віталія", - додали організатори.
При цьому відзначається, що марш є неполітичним, тому учасників закликали використовувати лише націнальну символіку.
Нагадаємо, марш УПА анонсували у Києві на 14 жовтня.