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Марш защитника Украины Маркива собирают под МИД 14 октября

Киев • УНН

 • 14805 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Марш защитника Украины Виталия Маркива запланировали провести в Киеве 14 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные организаторов.

Марш защитника Украины Маркива собирают под МИД 14 октября

"14 октября в 11:00 приходи на Михайловскую площадь на марш за нашего защитника! Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год", - сообщили организаторы.

Виталий Маркив, как отмечается, - член Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения НГУ им. Кульчицкого, который участвовал в боях под Славянском весной 2014 года. Сейчас его обвиняют в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли близ Славянска. 12 июля 2019 года итальянский суд приговорил украинского воина к 24 годам заключения.

"В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у Министерства иностранных дел Украины о состояния "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения, после чего пройдем колонной к посольству Италии в Киеве с требованием справедливого суда для Виталия", - добавили организаторы.

При этом отмечается, что марш является неполитическим, поэтому участников призвали использовать только нацинальную символику.

Напомним, марш УПА анонсировали в Киеве на 14 октября.

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