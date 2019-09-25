Марш УПА анонсували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Києві 14 жовтня відбудеться марш УПА "Захистимо українську землю!". Про це УНН повідомили у пресслужбі ВО "Свобода".
"14 жовтня 2019 року в Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці на честь 77-річчя створення Української повстанської армії відбудеться традиційний марш УПА "Захистимо українську землю!", - вказали організатори.
Як повідомляється, захід розпочнеться о 13:00 урочистим мітингом біля пам’ятника Тарасові Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва.
Також зазначається, що головна вимога цьогорічного маршу – не допустити втрати територіальної цілісности та державного суверенітету України.
Нагадаємо, у червні у Перемишлі відбулася хода на честь українських вояків.