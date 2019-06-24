У Перемишлі відбулася хода на честь українських вояків

КИЇВ. 24 червня. УНН. У польському прикордонному місті у неділю відбулась багатолюдна хода до українського військового цвинтаря у селі Пикуличі. Там у 1918–1921 роках розташовувався табір для військовополонених Української Галицької армії (УГА), вояків армії Української Народної Республіки (УНР). Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".