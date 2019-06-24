У Перемишлі відбулася хода на честь українських вояків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У польському прикордонному місті у неділю відбулась багатолюдна хода до українського військового цвинтаря у селі Пикуличі. Там у 1918–1921 роках розташовувався табір для військовополонених Української Галицької армії (УГА), вояків армії Української Народної Республіки (УНР). Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Сотні з них через умови утримання, які називають нелюдськими, померли там. Потім на тому цвинтарі були поховані і воїни Української повстанської армії (УПА).
Попри те, що поодинокі представники антиукраїнських організацій Польщі намагались перешкодити проведенню заходів, марш відбувся без провокацій.
Традиційно у греко-католицькому соборі святого Івана Хрестителя у Перемишлі відбулось богослужіння за загиблими українськими вояками, які боролись за незалежну Україну. Опісля вулицями Перемишля хода, в якій узяли участь сотні людей, пройшла до Пикулицького цвинтаря у супроводі військового оркестру Академії сухопутних військ зі Львова.
Вперше марш на честь українських воїнів відбувся у першу неділю після свята Трійці у 1921 році за ініціативи греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського.
У радянський час комуністична влада заборонила вшанування загиблих українських воїнів.
Лише у 1990 році представники громадськості зі Львова та Перемишля знову відродили ходу.
Для українців Польщі, а також для тих, хто був примусово виселений у 40- роки з Польщі в УРСР, це не просто відродження традиції, але українське національне свято.
Нагадаємо, у Польщі засудили осіб, які напали на українську процесію.