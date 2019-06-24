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В Перемышле состоялось шествие в честь украинских воинов

Киев • УНН

 • 9805 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В польском пограничном городе в воскресенье состоялась многолюдная шествие к украинскому военному кладбищу в селе Пикуличи. Там в 1918-1921 годах располагался лагерь для военнопленных Украинской Галицкой армии (УГА), воинов армии Украинской Народной Республики (УНР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В Перемышле состоялось шествие в честь украинских воинов

Сотни из них из-за условий содержания, которые называют нечеловеческими, умерли там. Затем на том кладбище были похоронены и воины Украинской повстанческой армии (УПА).

Несмотря на то, что отдельные представители антиукраинских организаций Польши пытались помешать проведению мероприятий, марш прошел без провокаций.

Традиционно в греко-католическом соборе святого Иоанна Крестителя в Перемышле состоялось богослужение по погибшим украинским воинам, которые боролись за независимую Украину.

После этого по улицам Перемышля шествие, в котором приняли участие сотни людей, прошло до Пикулицкого кладбища в сопровождении военного оркестра Академии сухопутных войск из Львова.

Впервые марш в честь украинских воинов состоялся в первое воскресенье после праздника Троицы в 1921 году по инициативе греко-католического епископа Иосафата Коциловского.

В советское время коммунистическая власть запретила славить память погибших украинских воинов.

Лишь в 1990 году представители общественности из Львова и Перемышля снова возродили шествие.

Для украинцев в Польше, а также для тех, кто был принудительно выдворен в 1940-е года из Польши в УССР, это не просто возрождение традиции, но украинский национальный праздник.

Напомним, в Польше осудили лиц, напавших на украинскую процессию.

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