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Справа Марківа: суд присяжних опублікував мотиваційну частину вироку

Київ • УНН

 • 23868 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку нацгвардійця Віталія Марківа, якого було засуджено до 24 років ув'язнення. Про це у Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який слідкує за перебігом процесу, передає УНН.

Справа Марківа: суд присяжних опублікував мотиваційну частину вироку

"Як повідомили журналістці "Радіо Свобода" Nataliya Kudryk в суді Павії, вчора була опублікована мотиваційна частина вироку у справі Віталія Марківа. Мотиви викладені на 167 сторінках. Адвокати Віталія і цивільного відповідача - держави України мають змогу ознайомитися з цим документом. Від вчорашнього дня захист має 45 днів на подання апеляції", - написав Городецький.

Як повідомляв УНН, італійський прокурор вимагав засудити Марківа до 17 років ув’язнення.

Нагадаємо, два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері – вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Додамо, марш захисника України Марківа збирають під МЗС 14 жовтня.

Українські Національні Новини

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