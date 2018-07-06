Аваков: італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць

"Ми офіційно передали італійському міністру закордонних справ через Посольство Італії інформацію про те, що це не могло бути з боку нашого солдата. Попри це, Віталій Марків вже рік знаходиться під арештом. Коли мова йде про журналістів, які працюють на території конфлікту, то ми готові бути уважними і визначити особливі процедури, коли вони потрапляють в зону конфлікту для об'єктивного висвітлення подій", - сказав Аваков.

Нагадаємо, 30 червня 2017 року у Італії затримали заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у травні 2014 року.



Також варто зазначити, що раніше міністр внутрішніх справ заявляв, що готовий дати свідчення в італійському суді на захист сержанта Національної гвардії Віталія Марківа.



Як повідомляв УНН, у липні минулого року в Італії відбувся допит В.Марківа, який тривав шість годин.