Аваков: итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардеец

"Мы официально передали итальянском министру иностранных дел через Посольство Италии информацию о том, что это не могло быть со стороны нашего солдата. Несмотря на это, Виталий Маркив уже год находится под арестом. Когда речь идет о журналистах, работающих на территории конфликта, то мы готовы быть внимательными и определить особые процедуры, когда они попадают в зону конфликта для объективного освещения событий ", - сказал Аваков.

Напомним, 30 июня 2017 в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова вблизи г. Славянск в мае 2014 года.



Также стоит отметить, что ранее министр внутренних дел заявлял, что готов дать показания в итальянском суде в защиту сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива.



Как сообщал УНН, в июле прошлого года в Италии состоялся допрос В.Маркива, который длился шесть часов.