У справі Марківа в італійському суді дав свідчення в.о. командувача Нацгвардії

КИЇВ. 17 травня. УНН. Виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан дав свідчення суду в італійському місті Павія на захист нацгвардійця Віталія Марківа, якого обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.