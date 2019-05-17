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У справі Марківа в італійському суді дав свідчення в.о. командувача Нацгвардії

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан дав свідчення суду в італійському місті Павія на захист нацгвардійця Віталія Марківа, якого обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент комунікації МВС України.

За свідченнями в.о. командувача Нацгвардії, підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун у Слов’янську.

"Бійці були озброєні стрілецькою зброєю і не мали тяжкої та далекобійної зброї, якою могло бути смертельно уражено італійського журналіста Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року. До того ж, позиція, де відповідно до наказу свого командира ніс службу Віталій Марків, мала сектор спостереження (с. Андріївка) відмінний від того, де було вбито італійського фоторепортера (залізничний переїзд перед керамічним заводом). Цю позицію на той час займали бойовики-сепаратисти, очолювані російським ватажком Гіркіним. Звідти постійно обстрілювали українські підрозділи на Карачуні", - розповів Балан.

Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.

Як повідомляв УНН, Аваков буде свідчити у суді в Італії на захист у справі Марківа.

Українські Національні Новини

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