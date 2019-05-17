Аваков буде свідчити у суді в Італії на захист у справі Марківа

КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом прибули до Італії щоб свідчити у суді на захист у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.