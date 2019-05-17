Аваков буде свідчити у суді в Італії на захист у справі Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом прибули до Італії щоб свідчити у суді на захист у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Беру участь у засіданні суду м. Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В. Марківа. Разом із в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість”, — написав Аваков.
Як повідомляв УНН, службовці Нацгвардії України прибудуть на засідання суду у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа до Італії для дачі свідчень.
Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.
Беру участь у засіданні суду м.Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В.Марківа. Разом із в.о. командувача @ng_ukraine Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість. pic.twitter.com/8kYj8pYYbW— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 мая 2019 г.