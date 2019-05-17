Аваков буде свідчити у суді в Італії на захист у справі Марківа

ukru
17:51 • 41961 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 89511 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 80555 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 83005 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 64508 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 95000 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149027 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166868 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154096 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240290 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.7 м/с
69 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43102 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 43472 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 53056 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 26476 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 21310 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157422 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240290 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204821 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189904 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156728 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 43472 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43102 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 61468 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 38485 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74004 перегляди
Актуальне
Аваков буде свідчити у суді в Італії на захист у справі Марківа

Аваков буде свідчити у суді в Італії на захист у справі Марківа

Київ • УНН

 • 9682 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом прибули до Італії щоб свідчити у суді на захист у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Беру участь у засіданні суду м. Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В. Марківа. Разом із в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість”, — написав Аваков.

Як повідомляв УНН, службовці Нацгвардії України прибудуть на засідання суду у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа до Італії для дачі свідчень.

Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.

Беру участь у засіданні суду м.Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В.Марківа. Разом із в.о. командувача @ng_ukraine Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість. pic.twitter.com/8kYj8pYYbW

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 мая 2019 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38