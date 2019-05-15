Нацгвардійці поїдуть до Італії на суд у справі Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Службовці Нацгвардії України прибудуть на засідання суду у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа до Італії для дачі свідчень. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі напередодні з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Так, Аваков поінформував посла, що "на засідання суду міста Павія у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа, для дачі свідчень як свідків, прибудуть службовці Нацгвардії України".
Міністр висловив сподівання на справедливий розгляд та якнайшвидше прийняття остаточного рішення по суті.
Також сторони обговорили поточну політичну ситуацію в Україні. Давіде Ла Чечіліа підкреслив важливу роль МВС у проведенні демократичних виборів Президента України. Своєю чергою Аваков наголосив на готовності МВС забезпечити прозоре та чесне проведення майбутніх парламентських виборів в Україні.
Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.