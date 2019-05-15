Нацгвардійці поїдуть до Італії на суд у справі Марківа

КИЇВ. 15 травня. УНН. Службовці Нацгвардії України прибудуть на засідання суду у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа до Італії для дачі свідчень. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі напередодні з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.