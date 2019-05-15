Нацгвардейцы поедут в Италию на суд по делу Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Служащие Нацгвардии Украины прибудут на заседание суда по делу военнослужащего НГУ Виталия Маркива в Италию для дачи показаний. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи накануне с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, Аваков проинформировал посла, что "на заседание суда города Павия в деле военнослужащего НГУ Виталия Маркива, для дачи показаний в качестве свидетелей, прибудут служащие Нацгвардии Украины".
Министр выразил надежду на справедливое рассмотрение и скорейшее принятие окончательного решения по существу.
Также стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Украине. Давиде Ла Чечилия подчеркнул важную роль МВД в проведении демократических выборов Президента Украины. В свою очередь Аваков отметил готовность МВД обеспечить прозрачное и честное проведение предстоящих парламентских выборов в Украине.
Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского напарника.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардеец.