Аваков будет свидетельствовать в суде в Италии на защиту в деле Маркива

"Участвую в заседании суда города Павия в Италии в защиту несправедливо обвиненного в тяжком преступлении нашего гвардейца В. Маркива. Вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Николаем Баланом мы здесь для того, чтобы дать суду показания в защиту нашего парня, которые докажут его невиновность", - написал Аваков.

Как сообщал УНН, служащие Нацгвардии Украины прибудут на заседание суда по делу военнослужащего НГУ Виталия Маркива в Италию для дачи показаний.



Напомним, 29-летний нацгвардиець Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардиець.





Беру участь у засіданні суду м.Павія в Італії на захист несправедливо звинуваченого у тяжкому злочині нашого гвардійця В.Марківа. Разом із в.о. командувача @ng_ukraine Баланом ми тут для того, щоб дати суду свідчення на захист нашого хлопця, які доведуть його невинуватість. pic.twitter.com/8kYj8pYYbW