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7 марта, 13:58 • 99392 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123744 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111831 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137914 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144669 просмотра

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В деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии

В деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 24016 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан дал показания суду в итальянском городе Павия в защиту нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

По показаниям и.о. командующего Нацгвардии, подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

"Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым мог быть смертельно поражен итальянский журналист Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. К тому же, позиция, где в соответствии с приказом своего командира нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (с. Андреевка), отличающийся от того, где были убиты итальянского фоторепортера (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты, возглавляемые российским главарем Гиркиним. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне", - рассказал Балан.

Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского напарника.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардеец.

Как сообщал УНН, Аваков будет свидетельствовать в суде в Италии на защиту в деле Маркива.

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