В деле Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии

По показаниям и.о. командующего Нацгвардии, подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

"Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым мог быть смертельно поражен итальянский журналист Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. К тому же, позиция, где в соответствии с приказом своего командира нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (с. Андреевка), отличающийся от того, где были убиты итальянского фоторепортера (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты, возглавляемые российским главарем Гиркиним. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне", - рассказал Балан.

Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского напарника.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардеец.

Как сообщал УНН, Аваков будет свидетельствовать в суде в Италии на защиту в деле Маркива.