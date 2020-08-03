Аваков и Клименко наградили полицейских, которые обезвредили "полтавского террориста"

"Арсен Аваков и Игорь Клименко наградили полицейских, которые обезвредили особо опасного злоумышленника в Полтавской области. Министр вручил полицейским наградное оружие, а глава Нацполиции Игорь Клименко - отличие "Знак почета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в награду за профессионализм полицейских наградили персональныс наградным оружием. В частности, ведомственные отличия МВД "Огнестрельное оружие" получили:

- инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ НП в Полтавский области, майор Артем Нужненко;

- начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУ НП в Полтавский области, капитан Петр Гума;

- два старших инспектора по особым поручениям - штурмовики управления "КОРД" ГУ НП в Полтавской области - старший лейтенант и старший сержант полиции.

"Вся страна наблюдала за ходом этой спецоперации. Мы гордимся вашим профессионализмом", - поздравил полицейских Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, такая ситуация не является типичной для Украины.

"Спецоперация по поиску преступника продолжалась 8 дней. В минувшую субботу, ночью, группа полицейских нашла где он скрывался. Во время преследования один из сотрудников полиции Петр Гума, стал третьим заложником. Это редкий для Украины случай, преступник хотел такой судьбы. У него было 8 дней для того, чтобы сдаться", - сказал Антон Геращенко.

Отмечается, что начальник сектора реагирования патрульной полиции Петр Гума, рассказал, что вел переговоры со злоумышленником почти 2 часа.

"Когда его обнаружили, я не мог применять оружие, потому что он вышел буквально в трех метрах передо мной, у него уже была граната в руке без предохранителя. Начал с ним разговаривать, тем временем мой напарник вызвал подмогу. Я вел с ним переговоры почти 2 часа. Услышав выстрел, мгновенно отскочил", - рассказал Петр Гума.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника уголовного розыска ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

1 августа Нацполиция ликвидировала "полтавского террориста" во время спецоперации. Позже появились подробности ликвидации.