Аваков та Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили “полтавського терориста”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Голова МВС Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили “полтавського терориста”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавської області.
“Арсен Аваков та Ігор Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині. Міністр вручив поліцейським нагородну зброю, а голова Нацполіції Ігор Клименко – відзнаку “Знак пошани”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в нагороду за професіоналізм поліцейських нагородили персональною нагородною зброєю. Зокрема, відомчі відзнаки МВС “Вогнепальна зброя” отримали:
- інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко;
- начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума;
- два старших інспектори з особливих доручень - штурмовики управління “КОРД” ГУ НП в Полтавській області – старший лейтенант та старший сержант поліції.
“Вся країна спостерігала за перебігом цієї спецоперації. Ми пишаємося вашим професіоналізмом”, - привітав поліцейських Президент України Володимир Зеленський.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, така ситуація не є типовою для України.
“Спецоперація по пошуку злочинця продовжувалась 8 днів. Минулої суботи, вночі, група поліцейських знайшла де він переховувався. Під час переслідування один із співробітників поліції Петро Гума, став третім заручником. Це рідкісний для України випадок, злочинець хотів такої долі. У нього було 8 днів для того, щоб здатися”, - сказав Антон Геращенко.
Зазначається, що начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума, розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години.
“Коли його виявили, я не міг застосовувати зброю, тому що він вийшов буквально за три метри переді мною, у нього вже була граната в руці без запобіжника. Почав з ним розмовляти, тим часом мій напарник викликав підмогу. Я вів з ним перемовини майже дві години. Коли почув постріл, миттєво відскочив”, - розповів Петро Гума.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.
1 серпня Нацполіція ліквідувала "полтавського терориста" під час спецоперації. Пізніше з’явилися подробиці ліквідації.