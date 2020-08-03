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Аваков та Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили “полтавського терориста”

Аваков та Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили “полтавського терориста”

Київ • УНН

 • 16739 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Голова МВС Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили “полтавського терориста”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавської області.

“Арсен Аваков та Ігор Клименко нагородили поліцейських, які знешкодили особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині. Міністр вручив поліцейським нагородну зброю, а голова Нацполіції Ігор Клименко – відзнаку “Знак пошани”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в нагороду за професіоналізм поліцейських нагородили персональною нагородною зброєю. Зокрема, відомчі відзнаки МВС “Вогнепальна зброя” отримали:

- інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко;

- начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума;

- два старших інспектори з особливих доручень - штурмовики управління “КОРД” ГУ НП в Полтавській області – старший лейтенант та старший сержант поліції.

“Вся країна спостерігала за перебігом цієї спецоперації. Ми пишаємося вашим професіоналізмом”, - привітав поліцейських Президент України Володимир Зеленський.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, така ситуація не є типовою для України.

“Спецоперація по пошуку злочинця продовжувалась 8 днів. Минулої суботи, вночі, група поліцейських знайшла де він переховувався. Під час переслідування один із співробітників поліції Петро Гума, став третім заручником. Це рідкісний для України випадок, злочинець хотів такої долі. У нього було 8 днів для того, щоб здатися”, - сказав Антон Геращенко.

Зазначається, що начальник сектору реагування патрульної поліції Петро Гума, розповів, що вів перемовини зі зловмисником майже дві години.

“Коли його виявили, я не міг застосовувати зброю, тому що він вийшов буквально за три метри переді мною, у нього вже була граната в руці без запобіжника. Почав з ним розмовляти, тим часом мій напарник викликав підмогу. Я вів з ним перемовини майже дві години. Коли почув постріл, миттєво відскочив”, - розповів Петро Гума.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

1 серпня Нацполіція ліквідувала "полтавського терориста" під час спецоперації. Пізніше з’явилися подробиці ліквідації.

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