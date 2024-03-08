Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  57038 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  59755 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  67881 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  100162 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  64246 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  107002 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  109006 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108074 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109184 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130534 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

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Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

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В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов

В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов

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Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

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Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

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Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

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В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  143556 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

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7 марта 2024, 10:12  •  149006 просмотра

Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

Правительственное приложение "Дія" начало бета-тестирование документов об образовании, что позволит украинцам получить доступ к аттестатам и дипломам от среднего образования до докторской степени через приложение.

Общество •   •  7066 просмотра
Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Украинские Силы специальных операций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", передали его координаты ракетным и артиллерийским подразделениям, после чего он был уничтожен ракетным ударом комплекса HIMARS вместе с экипажем.

Война •   •  14255 просмотра
Очередной "Житель" и его экипаж не выжили под ударом HIMARS: ССО показали кадры уничтожения российской системы РЭБ

Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

Зеленский считает, что россия может осуществить военное наступление на Молдову, страны Балтии и Казахстан.

Война •   •  16363 просмотра
Военное наступление на Молдову может быть одной из целей рф - Зеленский

В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов

В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов, первым лотом на который было выставлено 1,2 тыс. тонн зерна озимой пшеницы, которое было продано ООО "Инга" за 4,9 млн грн, что превысило стартовую цену.

Экономика •   •  14722 просмотра
В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов

Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

По словам Галущенко, резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента.

Война •   •  14380 просмотра
Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА

Российские войска обстреляли село Грековка в Луганской области четырьмя кассетными бомбами РБК-500, подвергнув опасности пожилую женщину, которая отказалась эвакуироваться.

Война •   •  11872 просмотра
россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА

Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".

Война •   •  11694 просмотра
Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

Украинские киберактивисты получили документацию о российских ракетах, включая полный анализ ракеты Х-32 и ее модификаций, что позволило сорвать российские планы уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и спасти жизни украинцев.

Война •   •  10973 просмотра
Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

Индия разоблачила сеть торговли людьми, которая заманивала молодых мужчин в россию фальшивыми обещаниями работы и заставляла их воевать на войне в Украине.

Война •   •  11728 просмотра
В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины

На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

Кадыровские войска грабят шахту "Бутовка" в Донецкой области, вырезают медь и вывозят ее на продажу, заставляя своих "рабов" работать по 12-14 часов в сутки.

Война •   •  13772 просмотра
На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"