Аттестаты и дипломы в "Дія": стартовало бета-тестирование образовательных документов онлайн

В "Дія" начали бета-тестирование образовательных документов, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

В "Дія" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру - сообщил Федоров.

Ранее анонсировалось, что можно будет подтянуть аттестаты и дипломы.

"У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии", - анонсировали ранее в "Дія".

В "Дія" ожидают, что "скоро украинцы смогут зарегистрироваться на поступление в УВО, устроиться на работу и просто просмотреть информацию в дипломе за несколько кликов".

Сейчас, по данным "Дія", запись на бету уже завершилась. "Поэтому ожидайте официальный релиз, чтобы посмотреть образовательные документы в "Дія", - отметили в сервисе.

Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии