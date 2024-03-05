Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии
Киев • УНН
Приложение "Дія" упростило процесс подачи заявки на субсидию, сократив количество шагов с 21 до 7 и позволив подтягивать большую часть информации автоматически, что сократило время подачи заявки с получаса до 10 минут.
В приложении "Дія" упростили подачу заявления на получение субсидии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минцифру.
Детали
Одна из самых популярных услуг стала еще проще. Чтобы подать заявление о получении субсидии, больше не нужно тратить полчаса времени и заполнять все пункты самостоятельно. Уменьшили количество шагов с 21 до 7, теперь получить услугу можно всего за 10 минут, ведь большинство информации подтянется из реестров автоматически
Отмечается, что если вы подавали заявление о получении субсидии ранее онлайн или офлайн, то отправлять его повторно не нужно.
Если вы получаете субсидию впервые - пользуйтесь обновленным функционалом на портале уже сейчас.
Дополнение
В "Дії" обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Перед этим произошел сбой в работе.
Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии
Приложение "Дія" упростило процесс подачи заявки на субсидию, сократив количество шагов с 21 до 7 и позволив подтягивать большую часть информации автоматически, что сократило время подачи заявки с получаса до 10 минут.
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