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Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии

Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 17:31  •  9627 просмотра

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Приложение "Дія" упростило процесс подачи заявки на субсидию, сократив количество шагов с 21 до 7 и позволив подтягивать большую часть информации автоматически, что сократило время подачи заявки с получаса до 10 минут.

В приложении "Дія" упростили подачу заявления на получение субсидии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минцифру.

Детали

Одна из самых популярных услуг стала еще проще. Чтобы подать заявление о получении субсидии, больше не нужно тратить полчаса времени и заполнять все пункты самостоятельно. Уменьшили количество шагов с 21 до 7, теперь получить услугу можно всего за 10 минут, ведь большинство информации подтянется из реестров автоматически

- говорится в сообщении.

Отмечается, что если вы подавали заявление о получении субсидии ранее онлайн или офлайн, то отправлять его повторно не нужно.

Если вы получаете субсидию впервые - пользуйтесь обновленным функционалом на портале уже сейчас.

Дополнение

В "Дії" обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Перед этим произошел сбой в работе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
Оформлення за 10 хвилин: у "Дії" спростили послугу щодо отримання субсидії
Registration in 10 minutes: Diia has simplified the service for obtaining a subsidy
Новости по теме

Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии

Приложение "Дія" упростило процесс подачи заявки на субсидию, сократив количество шагов с 21 до 7 и позволив подтягивать большую часть информации автоматически, что сократило время подачи заявки с получаса до 10 минут.

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