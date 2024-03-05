Оформление за 10 минут: в "Дії" упростили услугу по получению субсидии

В приложении "Дія" упростили подачу заявления на получение субсидии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минцифру.

Детали

Одна из самых популярных услуг стала еще проще. Чтобы подать заявление о получении субсидии, больше не нужно тратить полчаса времени и заполнять все пункты самостоятельно. Уменьшили количество шагов с 21 до 7, теперь получить услугу можно всего за 10 минут, ведь большинство информации подтянется из реестров автоматически - говорится в сообщении.

Отмечается, что если вы подавали заявление о получении субсидии ранее онлайн или офлайн, то отправлять его повторно не нужно.

Если вы получаете субсидию впервые - пользуйтесь обновленным функционалом на портале уже сейчас.

Дополнение

В "Дії" обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Перед этим произошел сбой в работе.