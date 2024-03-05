Оформлення за 10 хвилин: у "Дії" спростили послугу щодо отримання субсидії
Київ • УНН
Додаток "Дія" спростив процес подання заявки на субсидію, скоротивши кількість кроків з 21 до 7 і дозволивши підтягувати більшу частину інформації автоматично, що скоротило час подачі заявки з півгодини до 10 хвилин.
У застосунку "Дія" спростили подачу заяви на отримання субсидії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінцифру.
Деталі
Одна з найпопулярніших послуг стала ще простішою. Щоб подати заяву про отримання субсидії, більше не потрібно витрачати пів години часу та заповнювати всі пункти самостійно. Зменшили кількість кроків з 21 до 7, тепер отримати послугу можна всього за 10 хвилин, адже більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично
Наголошується, що якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно.
Якщо ви отримуєте субсидію вперше — користуйтеся оновленим функціоналом на порталі вже зараз.
Доповнення
У "Дії" оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Перед цим стався збій у роботі.