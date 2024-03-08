Атестати та дипломи у "Дії": стартувало бета-тестування освітніх документів онлайн
Київ • УНН
Урядовий додаток "Дія" розпочав бета-тестування документів про освіту, що дозволить українцям отримати доступ до атестатів та дипломів від середньої освіти до докторського ступеня через додаток.
У "Дії" почали бета-тестування освітніх документів, повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
У Дії стартувала бета освітніх документів. Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру
Раніше анонсувалося, що можна буде підтягнути атестати та дипломи.
"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - анонсували раніше у "Дії".
У "Дії" очікують, що "скоро українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та просто переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків".
Наразі, за даними "Дії", запис на бету вже завершився. "Тому очікуйте на офіційний реліз, щоб переглянути освітні документи в Дії", - зазначили у сервісі.
Оформлення за 10 хвилин: у "Дії" спростили послугу щодо отримання субсидії05.03.24, 19:31 • 24775 переглядiв