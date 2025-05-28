Атмосферные фронты в поле пониженного давления: какой будет погода в Украине 28 мая
Киев • УНН
В среду в Украине будет облачно, в большинстве областей пройдут дожди. Синоптики предупреждают о сильных дождях в Житомирской и Киевской областях.
В среду, 28 мая, в Украине будет облачно, в большинстве областей будет дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, облачную погоду с дождями разной интенсивности в большинстве областей будут обусловливать атмосферные фронты в поле пониженного давления.
Вне внимания этих фронтов, а потому с погодой без осадков, останутся только восточные области, ... днем также Николаевская и Херсонская области
Метеорологи предупреждают о сильных дождях в Житомирской и Киевской областях.
"Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ... днем 13-18°; на остальной территории ... днем 18-23°, в восточных областях 24-27", - уточнили в Гидрометцентре.
В Киеве и области в среду будет облачно, будет дождь. Температура воздуха - 18-20°.
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