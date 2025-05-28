Атмосферні фронти в полі зниженого тиску: якою буде погода в Україні 28 травня

У середу, 28 травня, в Україні буде хмарно, у більшості областей дощитиме. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, захмарену погоду з дощами різної інтенсивності в більшості областей зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску.

Поза увагою цих фронтів, а тому з погодою без опадів, залишаться лише східні області, ... вдень також Миколаївська і Херсонська області - йдеться у повідомленні.

Метеорологи попереджають про сильні дощі у Житомирській та Київській областях.

"Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях ... вдень 13-18°; на решті території ... вдень 18-23°, у східних областях 24-27", - уточнили в Гідрометцентрі.

У Києві та області в середу буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 18-20°.

Всесвітній день голоду та День поліцейського офіцера громади: що ще відзначають 28 травня