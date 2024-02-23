"Ателье мечты": в Украинском доме открыли выставку посвященную украинским детям и их стремлениям во время войны

В Национальном центре "Украинский Дом" открылась выставка, посвященная мечтам, воле к жизни и стойкости украинских детей во время войны. О смыслах экспозиции, и что можно увидеть на выставке рассказал УНН со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики.

Мы, взрослые, должны сделать все необходимое, чтобы каждый ребенок смог прямо сейчас продолжать обучение, развиваться. Дети должны почувствовать себя нужными и обязательно знать, что тяжелые времена проходят, а победа и добро обязательно придут в их жизнь. - отметил в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Детали

Как отмечают сами организаторы, метафора, которой можно было бы описать сегодняшнее поколение детей, - цветок, прорывающийся сквозь асфальт.

Поэтому центральной инсталляцией экспозиции стала работа архитектора и художницы Ксении Билык под названием "Цвет детства". Мастера вручную вырезали цветы по изображениям детей и получили 12 000 фигур, растянувшихся на 25 метров инсталляции. Каждый желающий может забрать один из цветков себе, но взамен сделать новый и прикрепить к инсталляции. Таким образом незнакомые между собой люди смогут осуществить символический обмен, ведь они объединены общим опытом войны. В Министерстве объяснили, что эта работа символизирует Мечты, Свободу и Волю к жизни.

Глава Минкульта отметил, что цель выставки - подчеркнуть, что среди всех, кто страдает сегодня от войны, дети - это самая уязвимая часть украинцев. Они далеко не всегда понимают то, что происходит вокруг, но точно слышат взрывы, волнуются за близких, испытывают страх. Именно через творчество они могут передать эти ощущения.

Подсчитали, что за последние два года в прифронтовых регионах дети провели в подвалах и укрытиях до 5 тысяч часов. Это эквивалентно шести месяцам пребывания под землей. Кроме того, по состоянию на сентябрь 2023 года только около половины украинских школ имели возможность организовать очное обучение. А на востоке и юге страны только 15% детей посещают занятия, остальные вынуждены учиться онлайн.

В Министерстве культуры на информационной политики отметили, что взросление в условиях войны имеет большое влияние и на психическое здоровье. По оценкам ЮНИСЕФ в 2023 году, 1,5 миллиона детей имеют риск развития депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства и других проблем психического здоровья.

Стоит помнить, что через несколько лет эти дети станут взрослыми, от которых будет зависеть будущее Украины. Ежедневно они демонстрируют внутреннюю силу, поддерживая своих родных, сверстников и общества. Воля детей является источником изменений в стране, и они будут восстанавливать Украину и превращать свои мечты в реальность. Именно поэтому благополучие детей и соблюдение их прав - один из приоритетов сегодня. - подчеркнул Мунир Мамедзаде, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине

В культурном ведомстве отметили, что многие дети сублимируют свой опыт войны и находят утешение в творчестве: учась пению, танцу, живописи и т. п. Накануне открытия этой выставки более 150 детей сотрудничали с известными украинскими художниками и художницами - Машей Ревой, Ксенией Билык, Юрием Болсой, Антоном Логовым - под кураторством основательницы ОО "Порт Культуры" Кати Тейлор. Их произведения, отражающие переживания и опыт роста во время войны, были созданы на воркшопах в детских точках "Спільно" от ЮНИСЕФ в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе, а сейчас эти работы представлены на выставке в "Украинском доме".

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Инсталляция Маши Ревы создана вместе с детьми во время мастер-классов, прошедших в Харькове и Днепре. Она сочетает абстрактные формы и цвета, которые визуально интерпретируют эмоции и мысли детей, придавая форму их мечтам и внутренним переживаниям. Атриум также дополнен кубиками с цитатами детей. Если объединить кубики вместе, можно увидеть слова, в которых звучат все истории одновременно.

Малый зал посвящен теме устойчивости. Здесь представлено более 100 произведений визуального искусства. Ведущими темами художественных работ стали детство, семья и дом как безопасное пространство.

В большом зале представлена креативная программа от ОО "Культурная платформа Закарпатья". Здесь пройдут мастер-классы, во время которых дети смогут поиграть на музыкальных инструментах, исследовать окружающий мир через звук, выразить свои эмоции с помощью фотокамеры, развить уверенность через актерские упражнения, присоединиться к джемсейшенов молодых джазовых исполнителей, а также окунуться в украинский попарт. В рамках выставки пройдут художественные воркшопы от хореографа Анатолия Сачивко, дизайнера Дани Шулипы, группы Тонка, джаз сообщества FUSION в рамках креативной программы от ОО "Культурная платформа Закарпатья".

Коридор. Одна из зон зала "Взаимодействий" - это пространство, где происходит превращение детских рисунков в физические объекты. В 2022 году дети-беженцы из Краматорска посетили терапевтический мастер-класс, в рамках которого создали свои необычные работы - нереалистичных животных.

"Ателье мечты" - это выставка, которую создали известные художники и художницы Маша Рева, Ксения Билык, Юрий Болса, Антон Логов вместе с детьми в "Спильноточках" от ЮНИСЕФ в разных городах Украины. А объединила их в общее пространство куратор, основательница ОО "Порт Культуры" Катя Тейлор. Здесь также представлены арт-объекты детей и молодежи из 50 общин от ОО "Культурная платформа Закарпатья".

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Справочно

Отмечается, что эта выставка будет проходить до 3 марта, ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход на все события "Ателье грез" - свободный. Расписание и регистрация: здесь.