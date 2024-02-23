Национальный музей истории Украины откроет выставку "33/10", посвященную 10-летию начала украинского сопротивления рф
В Национальном музее истории Украины откроется выставка "33/10", посвященная десятой годовщине начала героического сопротивления Украины российской агрессии.
ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами
Эксперты ООН подтверждают сообщения о сексуальном насилии над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах и требуют провести полное расследование.
Здание в Днепре подверглось удару российских беспилотников: 4 раненых, остальные люди под завалами
Многоэтажный дом в Днепре подвергся удару иранских беспилотников "Шахед", в результате чего 4 человека получили ранения, а другие оказались под завалами, пока спасатели работают над поиском уцелевших.
Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб
Спасатели в Одессе ищут возможных жертв после того, как один из дронов-камикадзе упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар. В результате чего один человек погиб, а другого удалось спасти.
В Испании 14-этажный жилой дом с более 130 квартирами сгорел дотла
14-этажный жилой дом с более 130 квартирами полностью сгорел во время пожара в Валенсии, который также перекинулся на соседний дом.
США введут санкции против более 500 российских объектов к 2-й годовщине вторжения в Украину
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.
рф формирует отряд из спортсменов для участия в войне против Украины
рф создала новое военное подразделение под названием "Союз", состоящее из бойцов боевых искусств для участия в войне против Украины, подготовку которых обеспечивает российский университет специального назначения в Чечне.
Враг продвинулся на востоке, но потерпел поражение в Победе
рф продвинулась в некоторых районах, но ВСУ отбили атаку во время столкновений в Победе.
Как украинцев наказывают за "нюдсы" и "секс-вечеринки" и сколько денег выделяют полиции на расследование "развратных" преступлений: исследование BIHUS Info
В прошлом году государство потратило примерно 11,5 миллионов гривен на расследование 200 дел против организаторов вероятных секс-вечеринок и преследования украинцев за преступления, связанные с нецензурной лексикой.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеские беспилотники, движущиеся над центральными регионами
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников, которые двигались из Кировограда в направлении Полтавы, а также с запада Днепропетровской области в направлении Днепра и Запорожья в направлении Днепропетровска.