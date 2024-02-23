Национальный музей истории Украины откроет выставку "33/10", посвященную 10-летию начала украинского сопротивления рф

В Национальном музее истории Украины откроется выставка "33/10", которая посвящена годовщине со дня начала героического сопротивления украинцев российскому агрессору. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

23 февраля в 15:00 в Национальном музее истории Украины состоится торжественное открытие выставки "33/10", посвященной десятой годовщине с начала героического сопротивления украинского народа рф.

На выставке представлены материалы, иллюстрирующие предпосылки и причины российской военной агрессии в новейшей истории Украины: распределение Черноморского флота, вопросы разоружения Украины, экономического давления и российских территориальных претензий к Украине - Министерство культуры и информационной политики Украины.

Экспозиция представляет разнообразные материалы, среди которых находятся доклады и обращения украинских моряков, нарукавные знаки командующего ВМС Украины Бориса Кожина, а также сувениры, изготовленные из остатков демонтированной шахтной пусковой установки стратегических ракет.

Одним из экспонатов являются остатки ракеты типа "Х", которой россияне обстреливали украинскую территорию.

Также на выставке представлен крымскотатарский флаг, с которым в 2014 году в поддержку единства Украины выходил активист Эрфан Кудусов.

Добавим

Выставка "33/10" будет открыта до конца 2024 года с возможностью продления.

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