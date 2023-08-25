В Киеве открылась выставка "Знак на щите"

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“Это знаковый в новейшей истории Украины проект. Замена советского символа на украинский герб является одним из важных элементов борьбы за независимость. Ведь наряду с борьбой на фронте продолжается духовное сопротивление. Наконец, после 32 лет независимости, наш государственный символ занял достойное место. А мы продолжаем воплощать государственную политику, направленную на очищение от советских символов культурного пространства и внедрение новых украинских идей и настоящих ценностей”, – отметил Ростислав Карандеев.

Он выразил благодарность всем, кто работал над проектом, и кто не равнодушен к украинской истории и к будущему Украины.

«Выставка «Знак на щите» неразрывно связана с проектом «Трезубец Родины». Проект является важным на пути развития нашей страны, ее движения к демократии и цивилизованному кругу европейских народов. Это и есть перспектива Украины», – отметил директор Музея войны Юрий Савчук.

Также отмечается, что экспозиция демонстрирует преемственность украинской государственности, которая символизируется трезубцем, с помощью уникальных артефактов, таких как древнеукраинские сребреники, знаки княжеской власти Святослава Храброго, Владимира Великого и Ярослава Мудрого.

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«Мы с вами сегодня являемся свидетелями совершенно уникального события. Мы 32 года сидели под «произведением большевистской геральдики» и находили причину, чтобы его не демонтировать. Великая война подтолкнула нас к тому, чтобы мы это осуществили. Теперь наш трезубец, наш государственный герб органично вписываются на щите. Украина живет, будет жить и будет идти только к победе!» – сказал доктор исторических наук, украинский военный Иван Патриляк.

Напомним

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики в ближайшее время рассмотрит вопрос переименования монумента «Родина-мать»