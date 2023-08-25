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У Києві відкрилася виставка «Знак на щиті»

У Києві відкрилася виставка «Знак на щиті»

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. З нагоди завершення реалізації масштабного проєкту «Тризуб Батьківщини», відкрили виставку «Знак на щиті» у виставковому центрі Музею історії України у Другій світовій війні. У заході взяли участь виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв; директор Музею війни Юрій Савчук та доктор історичних наук Іван Патриляк, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Цитата

“Це знаковий у новітній історії України проєкт. Заміна радянського символу на український герб є одним з важливих елементів боротьби за незалежність. Адже поряд з боротьбою на фронті триває духовний опір. Нарешті, після 32 років незалежності, наш державний символ зайняв належне місце. А ми продовжуємо втілювати державну політику, спрямовану на очищення від радянських символів культурного простору й впровадження нових українських ідей та справжніх цінностей”, – зазначив Ростислав Карандєєв.

Він висловив вдячність усім, хто працював над проєктом, і хто не байдужий до української історії та до майбутнього України.

«Виставка «Знак на щиті» нерозривно пов’язана з проєктом «Тризуб Батьківщини». Проєкт є важливим на шляху розвитку нашої країни, її руху до демократії та цивілізованого кола європейських народів. Це і є перспективою України», – зазначив директор Музею війни Юрій Савчук.

Також зазначається, що експозиція демонструє спадковість української державності, яка символізується тризубом, за допомогою унікальних артефактів, таких як давньоукраїнські срібники, знаки княжої влади Святослава Хороброго, Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖМистецтвознавиця про монумент "Батьківщина-Мати": вона є твором радянської доби, але не є уособленням радянського мистецтва

«Ми з вами сьогодні є свідками абсолютно унікальної події. Ми 32 роки сиділи під «витвором більшовицької геральдики» й знаходили причину, щоб його не демонтувати. Велика війна підштовхнула нас до того, щоб ми це здійснили. Тепер наш тризуб, наш державний герб органічно вписуються на щиті. Україна живе, житиме і йтиме тільки до перемоги!» – сказав доктор історичних наук, український військовий Іван Патриляк.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Міністерство культури та інформаційної політики найближчим часом розгляне питання перейменування монумента «Батьківщина-мати»

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