Національний музей історії України відкриє виставку "33/10", присвячену 10-річчю початку українського спротиву рф
Київ • УНН
У Національному музеї історії України відкриється виставка "33/10", присвячена десятій річниці початку героїчного опору України російській агресії.
У Національному музеї історії України відкриється виставка "33/10", яка присвячена річниці від дня початку героїчного опору українців російському агресору. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
23 лютого о 15:00 у Національному музеї історії України відбудеться урочисте відкриття виставки "33/10", присвяченої десятій річниці від початку героїчного опору українського народу рф.
На виставці представлені матеріали, які ілюструють передумови та причини російської військової агресії в новітній історії України: розподіл Чорноморського флоту, питання роззброєння України, економічного тиску та російських територіальних претензій до України
Експозиція представляє різноманітні матеріали, серед яких знаходяться доповіді та звернення українських моряків, нарукавні знаки командувача ВМС України Бориса Кожина, а також сувеніри, виготовлені з залишків демонтованої шахтної пускової установки стратегічних ракет.
Одним із експонатів є залишки ракети типу "Х", якою росіяни обстрілювали українську територію.
Також на виставці представлено кримськотатарський прапор, з яким у 2014 році на підтримку єдності України виходив активіст Ерфан Кудусов.
Додамо
Виставка "33/10" буде відкрита до кінця 2024 року з можливістю продовження.
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