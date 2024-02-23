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Національний музей історії України відкриє виставку "33/10", присвячену 10-річчю початку українського спротиву рф

Київ • УНН

 • 40724 перегляди

У Національному музеї історії України відкриється виставка "33/10", присвячена десятій річниці початку героїчного опору України російській агресії.

Національний музей історії України відкриє виставку "33/10", присвячену 10-річчю початку українського спротиву рф

У Національному музеї історії України відкриється виставка "33/10", яка присвячена річниці від дня початку героїчного опору українців російському агресору. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

23 лютого о 15:00 у Національному музеї історії України відбудеться урочисте відкриття виставки "33/10", присвяченої десятій річниці від початку героїчного опору українського народу рф.

На виставці представлені матеріали, які ілюструють передумови та причини російської військової агресії в новітній історії України: розподіл Чорноморського флоту, питання роззброєння України, економічного тиску та російських територіальних претензій до України

 – Міністерство культури та інформаційної політики України.

Експозиція представляє різноманітні матеріали, серед яких знаходяться доповіді та звернення українських моряків, нарукавні знаки командувача ВМС України Бориса Кожина, а також сувеніри, виготовлені з залишків демонтованої шахтної пускової установки стратегічних ракет.

Одним із експонатів є залишки ракети типу "Х", якою росіяни обстрілювали українську територію.

Також на виставці представлено кримськотатарський прапор, з яким у 2014 році на підтримку єдності України виходив активіст Ерфан Кудусов.

Додамо

Виставка "33/10" буде відкрита до кінця 2024 року з можливістю продовження.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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