"Ательє мрій": в Українському домі відкрили виставку присвячену українським дітям та їхнім прагненням під час війни

В Національному центрі "Український Дім" відкрилась виставка присвячена мріям, волі до життя та стійкості українських дітей під час війни. Про сенси експозиції, та що можна побачити на виставці розповів УНН із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Ми, дорослі, повинні зробити все необхідне, щоб кожна дитина змогла прямо зараз продовжувати навчання, розвиватися. Діти мають відчути себе потрібними й обов’язково знати, що тяжкі часи минають, а перемога і добро обов’язково прийдуть в їхнє життя. – зауважив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Деталі

Як відзначають самі організатори, метафора, якою можна було б описати сьогоднішнє покоління дітей, — квітка, що проривається крізь асфальт.

Тож центральною інсталяцією експозиції стала робота архітекторки та художниці Ксенії Білик під назвою "Цвіт дитинства". Майстри вручну вирізали квіти за зображеннями дітей і отримали 12 000 фігур, що розтягнулися на 25 метрів інсталяції. Кожен охочий може забрати одну з квіток собі, але натомість зробити нову й прикріпити до інсталяції. Таким чином незнайомі між собою люди зможуть здійснити символічний обмін, адже вони об’єднані спільним досвідом війни. У Міністерстві пояснили, що ця робота символізує Мрії, Свободу та Волю до життя.

Очільник Мінкульту зазначив, що мета виставки – підкреслити, що серед всіх, хто потерпає сьогодні від війни, діти – це найвразливіша частина українців. Вони далеко не завжди розуміють те, що відбувається навколо, але точно чують вибухи, хвилюються за близьких, відчувають страх. Саме через творчість вони можуть передати ці відчуття.

Підрахували, що за останніх два роки у прифронтових регіонах діти провели у підвалах та укриттях до 5 тисяч годин. Це еквівалентно шести місяцям перебування під землею. Крім того, станом на вересень 2023 року лише близько половини українських шкіл мали змогу організувати очне навчання. А на сході та півдні країни лише 15% дітей відвідують заняття, решта змушена навчатися онлайн.

У Міністерстві культури на інформаційної політики зауважили, що дорослішання в умовах війни має неабиякий вплив і на психічне здоров’я. За оцінками ЮНІСЕФ у 2023 році, 1,5 мільйона дітей мають ризик розвитку депресії, тривожності, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров’я.

Варто пам’ятати, що за кілька років ці діти стануть дорослими, від яких залежатиме майбутнє України. .. Щодня вони демонструють внутрішню силу, підтримуючи своїх рідних, однолітків і громади. Воля дітей є джерелом змін у країні, і вони відбудовуватимуть Україну та перетворюватимуть свої мрії на реальність. Саме тому добробут дітей та дотримання їхніх прав — один із пріоритетів сьогодні. — підкреслив Мунір Мамедзаде, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

У культурному відомстві відзначили, що багато дітей сублімують свій досвід війни та знаходять розраду у творчості: навчаючись співу, танцю, живопису тощо. Напередодні відкриття цієї виставки понад 150 дітей співпрацювали з відомими українськими митцями й мисткинями — Машею Ревою, Ксенією Білик, Юрієм Болсою, Антоном Логовим — під кураторством засновниці ГО "Порт Культури" Каті Тейлор. Їхні твори, що відображають переживання та досвід зростання під час війни, були створені на воркшопах у дитячих точках "Спільно" від ЮНІСЕФ у Харкові, Києві, Дніпрі та Одесі, а нині ці роботи представлені на виставці в "Українському домі".

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Інсталяція Маші Реви створена разом з дітьми під час майстеркласів, що пройшли у Харкові та Дніпрі. Вона поєднує абстрактні форми та кольори, що візуально інтерпретують емоції та думки дітей, надаючи форму їхнім мріям та внутрішнім переживанням. Атріум також доповнений кубиками з цитатами дітей. Якщо об’єднати куби разом, можна побачити слова, в яких звучать всі історії одночасно.

Мала зала присвячена темі стійкості. Тут представлено понад 100 творів візуального мистецтва. Провідними темами художніх робіт стали дитинство, сім’я та дім як безпечний простір.

У великій залі представлена креативна програма від ГО "Культурна платформа Закарпаття". Тут пройдуть майстер класи, під час яких діти зможуть помузикувати на музичних інструментах, дослідити навколишній світ через звук, висловити свої емоції за допомогою фотокамери, розвинути впевненість через акторські вправи, приєднатися до джемсейшенів молодих джазових виконавців, а також зануритись в український попарт. У межах виставки пройдуть мистецькі воркшопи від хореографа Анатолія Сачівко, дизайнера Дані Шуліпи, гурта ТОНКА, джаз спільноти FUSION у межах креативної програми від ГО "Культурна платформа Закарпаття".

Коридор. Одна із зон зали "Взаємодій" –– це простір, де відбувається перетворення дитячих малюнків у фізичні об’єкти. У 2022 році діти-біженці з Краматорська відвідали терапевтичний майстер-клас, в межах якого створили свої незвичайні роботи – нереалістичних тварин.

"Ательє мрій" — це виставка, яку створили відомі митці та мисткині Маша Рева, Ксенія Білик, Юрій Болса, Антон Логов разом із дітьми у "Спільноточках" від ЮНІСЕФ у різних містах України. А об’єднала їх у спільний простір кураторка, засновниця ГО "Порт Культури" Катя Тейлор. Тут також представлені арт-об’єкти дітей та молоді з 50 громад від ГО "Культурна платформа Закарпаття".

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Довідково

Зазначається, що ця виставка проходитиме до 3 березня, щодня з 11:00 до 19:00. Вхід на всі події "Ательє мрій" — вільний. Розклад та реєстрація: тут.