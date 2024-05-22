Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру

В Днепропетровской области ночью сбиты три ударных дрона типа Shahed, российские войска атаковали Никопольщину с применением артиллерии и дронов, повредив инфраструктуру и линию электропередач, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили над областью 3 "шахеда". Их ликвидировали в Днепровском, Павлоградском и Криворожском районах - написав Лысак в Telegram.

Детали

По его словам, не прекращались атаки на Никопольщину. С вечера оккупанты трижды обстреляли район из артиллерии. Столько же было ударов дронами-камикадзе. Агрессор попал по самому Никополю, Покровской, Красногригорьевской и Марганецкой громадам. Повреждены инфраструктурный объект и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"