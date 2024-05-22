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Атаки рф на Дніпропетровщину: уночі збито три "шахеди", обстрілом зачепило інфраструктуру

Київ • УНН

 • 24298 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровську область України із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апаратів-камікадзе, пошкодивши інфраструктуру та лінію електропередач, але повідомлень про жертви не надходило.

У Дніпропетровській області вночі збито три ударних дрони типу Shahed, російські війська атакували Нікопольщину із застосуванням артилерії та дронів, пошкодивши інфраструктуру та лінію електропередач, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 3 "шахеди". Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах

- написав Лисак у Telegram.

Деталі

З його слів, не припинялися атаки на Нікопольщину. Від вечора окупанти тричі обстріляли район з артилерії. Стільки ж було ударів дронами-камікадзе. Агресор поцілив по самому Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.

Сили ППО знищили 24 із 24 "шахедів"22.05.24, 07:26 • 63305 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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