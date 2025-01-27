Атака вражескими КАБами по Купянску: из-под завалов деблокированы двое погибших
Киев • УНН
В результате авиаударов РФ по Купянску повреждены по меньшей мере 50 жилых домов. Из-под завалов деблокированы тела двух женщин 95 и 62 лет, спасена 86-летняя женщина с ранениями.
Вооруженные силы рф нанесли серию авиационных ударов по Купянску. По меньшей мере 50 жилых домов пострадали от обстрелов.
Сообщается, что удалось спасти из-под завалов были деблокированы тела двух погибших в возрасте 95 и 62 лет. Также удалось спасти в одном из домов 86-летнюю женщину.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.
Вооруженные силы РФ, 26 января ориентировочно с 13:40 по 14:20, атаковали Купянск КАБами. В результате указанных авиаобстрелов повреждено не менее 50 жилых домов.
Известно, что из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет.
Ранее сообщалось, что спасателям удалось спасти из дома 86-летнюю женщину. У пострадавшей - взрывное ранение и перелом левого плеча. Ее госпитализировали в больницу.
Харьков под атакой врага: четыре удара дронами по разным районам города25.01.25, 16:54 • 36642 просмотра