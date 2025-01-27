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Атака вражескими КАБами по Купянску: из-под завалов деблокированы двое погибших

Киев  •  УНН

 • 4807 просмотра

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В результате авиаударов РФ по Купянску повреждены по меньшей мере 50 жилых домов. Из-под завалов деблокированы тела двух женщин 95 и 62 лет, спасена 86-летняя женщина с ранениями.

Вооруженные силы рф нанесли серию авиационных ударов по Купянску. По меньшей мере 50 жилых домов пострадали от обстрелов.

Сообщается, что удалось спасти из-под завалов были деблокированы тела двух погибших в возрасте 95 и 62 лет. Также удалось спасти в одном из домов 86-летнюю женщину.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

Вооруженные силы РФ, 26 января ориентировочно с 13:40 по 14:20, атаковали Купянск КАБами. В результате указанных авиаобстрелов повреждено не менее 50 жилых домов.

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Известно, что из-под завалов деблокированы тела двух погибших женщин в возрасте 95 и 62 лет.

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Ранее сообщалось, что спасателям удалось спасти из дома 86-летнюю женщину. У пострадавшей - взрывное ранение и перелом левого плеча. Ее госпитализировали в больницу.

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Харьков под атакой врага: четыре удара дронами по разным районам города25.01.25, 16:54 • 36642 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков

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