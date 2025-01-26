Окупанти атакують Куп'янськ: пошкоджено будинки та електромережі

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп’янську, пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - повідомив голова ОВА.

За словами Синєгубова, на місці працюють профільні служби над ліквідацією наслідків.

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