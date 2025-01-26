Оккупанты атакуют Купянск: повреждены дома и электросети
Киев • УНН
Российские войска нанесли интенсивные удары по Купянску с применением КАБов. В результате атаки повреждены четыре частных дома и линии электропередач, информации о пострадавших нет.
Оккупанты наносят интенсивные удары по Купянску, повреждены частные дома, линии электропередач. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Враг применил КАБы, повреждены по меньшей мере четыре частных дома, линии электропередач. Информации о пострадавших пока не поступало", - сообщил глава ОВА.
По словам Синегубова, на месте работают профильные службы над ликвидацией последствий.
В Харьковской области расширили зону эвакуации: сколько детей должны вывезти из Купянщины23.01.25, 15:14 • 22646 просмотров