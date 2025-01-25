Харьков под атакой врага: четыре удара дронами по разным районам города
Киев • УНН
Российские оккупанты совершили четыре атаки беспилотниками по Харькову, попав в Шевченковский, Киевский и Холодногорский районы. Зафиксировано повреждение автомобилей, окон и фасада дома, пострадавших нет.
сс рф продолжают атаковали Харьков, попадание БпЛА зафиксировали в трех разных районах.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра Харькова и руководителя ХОВА.
Детали
В субботу, 25 января, поступает информация об атаке российских БпЛА на Харьков:
В 16:14 мэр Игорь Терехов сообщил о четвертом инциденте за день:
Четвертый за день и второй в Шевченковском районе прилет по Харькову. Вражеский БПЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома. О пострадавших и разрушениях информация уточняется. отметил Терехов.
Также Терехов добавил:
Попадание в парковку возле многоэтажки. Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует.
Вражеский БПЛА типа "Молния" зафиксировали в Шевченковском районе. Попадание в землю.
Согласно заметке главы города, до этого, третий удар врага был по Киевскому району города.
Терехов повідомив про постраждалих:
Поступила информация о трех пострадавших в результате удара по Холодногорскому району. Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь в городе.
Председатель ХОВА Олег Синегубов проинформировал о поврежденных авто, остеклении окон дома и фасаде. Он отметил, что пострадавших нет.
Синегубов сообщал, что ранее, около 2 часов дня, вкупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Без пострадавших.
Масштабные атаки по Запорожской области: 191 обстрел за сутки по 13 населенным пунктам25.01.25, 08:14 • 26034 просмотра