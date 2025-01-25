Харьков под атакой врага: четыре удара дронами по разным районам города

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 117374 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 118125 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 123141 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 149258 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 118689 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 114432 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 112230 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143222 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146287 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143775 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мексика не разрешила посадку военного самолета США с мигрантами

Мексика не разрешила посадку военного самолета США с мигрантами

25 января, 05:58 • 87656 просмотра
У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

25 января, 07:30 • 27835 просмотра
путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW

путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW

25 января, 07:43 • 57298 просмотра
Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО

Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО

25 января, 08:09 • 27655 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 59149 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 111272 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 149256 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 219622 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 186341 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 244217 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

13:30 • 22076 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 59157 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 117371 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 104608 просмотра
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

24 января, 13:54 • 108431 просмотра
Актуальное
Харьков под атакой врага: четыре удара дронами по разным районам города

Харьков под атакой врага: четыре удара дронами по разным районам города

Киев  •  УНН

 • 4623 просмотра

Read in English

Российские оккупанты совершили четыре атаки беспилотниками по Харькову, попав в Шевченковский, Киевский и Холодногорский районы. Зафиксировано повреждение автомобилей, окон и фасада дома, пострадавших нет.

сс рф продолжают атаковали Харьков, попадание БпЛА зафиксировали в трех разных районах. 

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра Харькова и руководителя ХОВА.

Детали

В субботу, 25 января, поступает информация об атаке российских БпЛА на Харьков:

В 16:14 мэр Игорь Терехов сообщил о четвертом инциденте за день:

Четвертый за день и второй в Шевченковском районе прилет по Харькову. Вражеский БПЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома. О пострадавших и разрушениях информация уточняется. отметил Терехов.

Также Терехов добавил: 

Попадание в парковку возле многоэтажки. Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует.

Вражеский БПЛА типа "Молния" зафиксировали в Шевченковском районе. Попадание в землю.

Согласно заметке главы города, до этого, третий удар врага был по Киевскому району города.

Терехов повідомив про постраждалих:

Поступила информация о трех пострадавших в результате удара по Холодногорскому району. Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь в городе.

Председатель ХОВА Олег Синегубов проинформировал о поврежденных авто, остеклении окон дома и фасаде. Он отметил, что пострадавших нет.  

Синегубов сообщал, что ранее, около 2 часов дня, вкупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Без пострадавших.

Масштабные атаки по Запорожской области: 191 обстрел за сутки по 13 населенным пунктам25.01.25, 08:14 • 26034 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы