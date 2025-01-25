Армія рф завдала ще один удар по Харкову: про постраждалих не повідомляється
Київ • УНН
Російські війська здійснили черговий удар по Київському району Харкова. За повідомленнями місцевої влади, внаслідок атаки постраждалих немає.
Російські війська завдали ще одного удару по Харкову, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
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"Ще один удар зафіксували у Київському районі. Без постраждалих", - написав Синєгубов.
"Третій удар по Київському району міста. На даний час інформації про постраждалих немає", - підтвердив Терехов.
"Над містом ще є ворожі безпілотники. Будьте в укриттях", - зазначив мер.
Нагадаємо
Раніше 25 січня у Харкові російські війська завдали ударів дронами по Шевченківському та Холодногірському районах, можливі проблеми з електро- і водопостачанням у деяких районах міста.