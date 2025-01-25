Армия рф нанесла еще один удар по Харькову: о пострадавших не сообщается

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 114919 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 115664 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 120740 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 145476 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 117518 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 114019 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 111956 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф нанесла еще один удар по Харькову: о пострадавших не сообщается

Армия рф нанесла еще один удар по Харькову: о пострадавших не сообщается

Киев  •  УНН

 • 9062 просмотра

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Российские войска совершили очередной удар по Киевскому району Харькова. По сообщениям местных властей, в результате атаки пострадавших нет.

Российские войска нанесли еще один удар по Харькову, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.  

Детали

"Еще один удар зафиксировали в Киевском районе. Без пострадавших", - написал Синегубов.

"Третий удар по Киевскому району города. В настоящее время информации о пострадавших нет", - подтвердил Терехов.

"Над городом еще есть вражеские беспилотники. Будьте в укрытиях", - отметил мэр.

Напомним

Ранее 25 января в Харькове российские войска нанесли удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам, возможны проблемы с электро- и водоснабжением в некоторых районах города.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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