Армия рф нанесла еще один удар по Харькову: о пострадавших не сообщается
Киев • УНН
Российские войска совершили очередной удар по Киевскому району Харькова. По сообщениям местных властей, в результате атаки пострадавших нет.
Российские войска нанесли еще один удар по Харькову, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
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"Еще один удар зафиксировали в Киевском районе. Без пострадавших", - написал Синегубов.
"Третий удар по Киевскому району города. В настоящее время информации о пострадавших нет", - подтвердил Терехов.
"Над городом еще есть вражеские беспилотники. Будьте в укрытиях", - отметил мэр.
Напомним
Ранее 25 января в Харькове российские войска нанесли удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам, возможны проблемы с электро- и водоснабжением в некоторых районах города.