росіяни дронами атакували два райони Харкова: мер попередив про можливі проблеми зі світлом та водою

У Харкові російські війська завдали ударів дронами по Шевченківському та Холодногірському районах, можливі проблеми з електро- і водопостачанням у деяких районах міста, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

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"Окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

Терехов вказав спочатку, що зафіксовано удар БПЛА по Холодногірському району.

"Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту - будьте обережні", - написав Терехов.

І згодом додав, що "зафіксовано ще один удар - попередньо - БПЛА "Молнія" у Шевченківському районі". "За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа", - вказав Терехов.

Доповнення

За даними Синєгубова, напередодні о 22:11 зафіксовано ворожий удар у селі Шелудьківка Чугуївського району, внаслідок падіння уламків збитого БПЛА "Шахед" пошкоджено 4 приватні будинки. А о 22:07 у селі Тернова того ж району внаслідок падіння уламків БПЛА "Шахед" було пошкоджено теплицю.