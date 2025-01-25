россияне дронами атаковали два района Харькова: мэр предупредил о возможных проблемах со светом и водой

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Оккупанты нанесли удары БПЛА по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. Зафиксированы повреждения, пострадавшие и проблемы с электро- и водоснабжением в некоторых районах города.

В Харькове российские войска нанесли удары дронами по Шевченковскому и Холодногорскому районам, возможны проблемы с электро- и водоснабжением в некоторых районах города, сообщили в субботу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Оккупанты ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. [На эту минуту - без пострадавших», - сообщил Синегубов.

Терехов указал сначала, что зафиксирован удар БПЛА по Холодногорскому району. 

«В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан. Также возможны повторные удары по городу - будьте осторожны», - написал Терехов.

И впоследствии добавил, что «зафиксирован еще один удар - предварительно - БПЛА „Молния“ в Шевченковском районе». «По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар», - указал Терехов.

Дополнение

По данным Синегубова, накануне в 22:11 зафиксирован вражеский удар в селе Шелудьковка Чугуевского района, в результате падения обломков сбитого БПЛА «Шахед» повреждены 4 частных дома. А в 22:07 в селе Терновая того же района в результате падения обломков БПЛА «Шахед» была повреждена теплица.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков

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