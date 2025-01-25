Харків під атакою ворога: чотири удари дронами по різних районах міста

зс рф продовжують атакували Харків, влучання БпЛА зафіксували у трьох різних районах.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу мера Харкова та керівника ХОВА.

Деталі

У суботу, 25 січня, надходить інформація про атаку російських БпЛА на Харків:

У 16:14 мер Ігор Терехов повідомив про четвертий інцидент за день:

Четвертий за день і другий у Шевченківському районі приліт по Харкову. Ворожий БПЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. зазначив Терехов.