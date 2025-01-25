Харків під атакою ворога: чотири удари дронами по різних районах міста
Київ • УНН
Російські окупанти здійснили чотири атаки безпілотниками по Харкову, влучивши у Шевченківський, Київський та Холодногірський райони. Зафіксовано пошкодження автомобілів, вікон та фасаду будинку.
зс рф продовжують атакували Харків, влучання БпЛА зафіксували у трьох різних районах.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу мера Харкова та керівника ХОВА.
Деталі
У суботу, 25 січня, надходить інформація про атаку російських БпЛА на Харків:
У 16:14 мер Ігор Терехов повідомив про четвертий інцидент за день:
Четвертий за день і другий у Шевченківському районі приліт по Харкову. Ворожий БПЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. зазначив Терехов.
Також Терехов додав:
Влучання у парковку біля багатоповерхівки. Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня.
Ворожий БПЛА типу "Молнія" зафіксували у Шевченківському районі. Влучання у землю.
Згідно із дописом очільника міста, до цього, третій удар ворога був по Київському району міста.
Також з'явилась інформація щодо постраждалих:
Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок удару по Холодногірському району. Двом жінкам та одному чоловікові було надано медичну допомогу на місті.
Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про пошкоджені авто, скління вікон будинку та фасад. Він зазначив, що постраждалих немає.
Синєгубов повідомляв, що раніше, близько 2-ї години дня, окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Без постраждалих.
Масштабні атаки по Запорізькій області: 191 обстріл за добу по 13 населених пунктах25.01.25, 08:14 • 33524 перегляди