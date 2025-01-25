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Масштабні атаки по Запорізькій області: 191 обстріл за добу по 13 населених пунктах

Масштабні атаки по Запорізькій області: 191 обстріл за добу по 13 населених пунктах

Київ • УНН

 • 33524 перегляди

Ворожі війська завдали 191 удар по Запорізькій області, включаючи 3 авіаудари та 88 атак БпЛА. Пошкоджено інфраструктуру та будівлі у 13 населених пунктах, постраждалих серед цивільних немає.

Протягом минулої доби терористи здійснили 191 обстріл по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Три авіаудари було спрямовано на Новоандріївку, Новоданилівку та Щербаки. 88 безпілотні літальні апарати різних типів атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, а також низку інших населених пунктів, серед яких Мала Токмачка, Преображенка, Білогірʼя, Малинівка, Новодарівка та Ольгівське. 

Системи реактивного залпового вогню (4 удари) накрили обстрілами Юрківку, Малу Токмачку та Новоданилівку. 96 артилерійські удари завдано по територіях Лобкового, Щербаків, Білогірʼя, Ольгівського та ще кількох населених пунктів. 

Унаслідок обстрілів надійшло 110 повідомлень про пошкодження будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів. На щастя, серед мирного населення постраждалих немає. 

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 51 людини23.01.25, 15:53 • 24806 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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